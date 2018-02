0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Una bassa pressione nordafricana nelle prossime ore salirà di latitudine e si dirigerà verso il mar Ionio, posizionandosi vicino alle coste siciliane, per poi spostarsi verso la Grecia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dalla serata di oggi il tempo peggiorerà diffusamente sulla Sicilia con precipitazioni via via più intense. Il maltempo nel corso delle prime ore di Sabato si porterà verso la Calabria per poi raggiungere la Puglia centro-meridionale nelle ore centrali di domani.

Sono attesi nubifragi o alluvioni lampo su molte province della Sicilia, in primis su catanese, ragusano e siracusano. Forti piogge anche su crotonese, cosentino e sabato anche sul leccese. Venti molto forti soffieranno su tutte queste zone.

Il weekend trascorrerà con un tempo piuttosto asciutto e soleggiato al Centro-Nord, ancora piovoso al Sud nella giornata di domani, poi migliorerà anche qui domenica.