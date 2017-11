0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Temperature un po’ sotto le medie, oggi e domani, poi tendenti alla norma, da metà settimana.

Tempo instabile e con locali piogge, in questo ultimo giorno del mese, su Sardegna e Sicilia, occasionalmente sulla Calabria. Per oggi, più nubi e addensamenti, anche qualche piovasco, sulle coste centro-meridionali del Veneto e su quelle romagnole. Locali nubi anche sul Salernitano e sulla Lucania, sole prevalente altrove. Prosieguo della settimana con più nubi e locali piogge su alta Toscana e Liguria di Levante, ma nuvoloso anche sul resto del Nord. Ampio soleggiamento altrove.

Peggioramento significativo del tempo nel corso del weekend. Antonio Sanò, direttore di ilmeteo.it, comunica infatti un drastico cambio della circolazione da sabato sera e poi nella notte di Domenica. Correnti instabili atlantiche penetreranno in maniera più decisa sul Mediterraneo centro-occidentale, portando un peggioramento del tempo anche sensibile con piogge e temporali diffusi sulle nostre regioni settentrionali e via via su quelle del medio-alto Tirreno. Allerta nelle regioni del Nord e del medio-alto Tirreno per possibili temporali violenti in arrivo domenica 5 novembre.