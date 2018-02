2 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

L’eliminazione dell’eliminazione. Ma anche canzoni più lunghe, nuovo regolamento di voto con maggiore impegno e “peso” della Giuria della Sala Stampa, e una serata di interpretazione delle canzoni in gara da parte dei Campioni insieme ad altri artisti ospiti: sono le novità con le quali Claudio Baglioni – direttore artistico e “capitano” della squadra composta da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker – firma il suo primo Festival di Sanremo. Cinque prime serate in diretta su Rai1 e Radio2 dal Teatro Ariston da oggi e fino al 10 febbraio, arricchite dalla presenza di grandi ospiti, come Rosario Fiorello e Laura Pausini nella prima serata e, tra gli altri, James Taylor , Sting con Shaggy, Biagio Antonacci e i Negramaro.

In gara, venti i Campioni e otto le Nuove Proposte. I Campioni parteciperanno con 20 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata (6 febbraio) del Festival. Nelle 2 successive (7 e 8 febbraio) interpreteranno, di nuovo, i propri brani in gruppi da 10 mentre i giovani della categoria Nuove Proposte si esibiranno in gruppi da 4.

Nella quarta serata (9 febbraio), nuova esibizione con diverso arrangiamento (e ospiti sul palco) per ciascun Campione, e finale delle 8 Nuove proposte con proclamazione della canzone vincitrice della categoria.

Nella quinta e ultima serata (10 febbraio) sarà, in ne, decretata la canzone vincitrice del 68° Festival di Sanremo. Definito da Claudio Baglioni un “evento musicale raccontato dalla televisione”, il Sanremo di quest’anno propone un cast di Campioni scelto (tra le 150 proposte ricevute) privilegiando i candidati che avessero un’identità artistica e un percorso professionale riconosciuti e riconoscibili, come interpreti musicali.

Per quanto riguarda i giovani (sono stati ascoltati 650 brani), la scelta del direttore artistico e della Commissione selezionatrice è “caduta” sulle proposte che hanno dato segno di maggiore personalità e originalità, privilegiando i progetti più completi: non intuizioni o talenti ancora da sviluppare, ma canzoni e artisti, a tutti gli effetti, e pezzi nei quali melodia, armonia, testo, ma anche arrangiamento e interpretazioni fossero già ben de definiti.

Il Festival di Sanremo è scritto da Martino Clericetti, Pietro Galeotti, Ermanno Labianca, Massimo Martelli, Guido Tognetti, Paola Vedani. Massimo Giuliano è il consulente musicale del Direttore Artistico.

La regia è di Duccio Forzano e la scenogra a è affidata a Emanuela Trixie Zitkowsky.