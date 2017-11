0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Con un post su Facebook, oggi Renzo Arbore ha svelato la copertina e la tracklist del suo nuovo triplo album “Arbore Plus” e ha annunciato che l’uscita del cofanetto è prevista per venerdì 24 novembre.

L’opera sarà disponibile, inoltre, in 2 versioni: “3 CD Digipack” e “3 CD Deluxe + Book”. “uest’ultima conterrà, infatti, anche la biografia musicale dello showman curata dallo scrittore Claudio Cavallaro.

Il triplo album è stato anticipato in radio dall’inedito “Esattamente come tu” uno swing “iper swing” suonato con gli Sugarpie & The Candymen, cinque talentuosi musicisti di modern-swing di Piacenza. Impossibile non scuotersi al ritmo di “Esattamente come tu”. Il brano è una versione spiritosa, riadattata da Arbore, di un classico dello swing “Exactly like you”.

“Per la mia nuova malefatta – scherza Renzo Arbore – ho pensato ad un cofanetto multiuso di “musica toccasana”, integratore completo di piccole, medie e grandi emozioni che non ti affatica, che non ha controindicazioni, che non ha problemi di dosaggio, che puoi assumere prima e dopo i pasti, ma anche durante, di prima mattina ad alto volume, di pomeriggio a medio volume, di notte a basso volume e in auto al volume che volete voi”.

Arbore presenterà il triplo album a Milano il 24 novembre (proprio nel suo giorno d’uscita) alla Feltrinelli in Piazza Piemonte e a Roma, sabato 25, alla Feltrinelli in via Appia Nuova. Entrambe alle ore 18:00.