E’ da oggi disponibile in streaming digitale, e in rotazione nelle radio, “Come neve”, brano che segna l’incontro artistico tra le voci di Giorgia e Marco Mengoni. La canzone, dal testo delicato e poetico, è una richiesta d’aiuto per riuscire ad affrontare le cadute della vita senza farsi troppo male, con la stessa leggerezza della neve, e allo stesso tempo mascherare il proprio dolore agli altri.

“Come neve” anticipa l’uscita di “Oronero live” di Giorgia, disponibile in tutti i negozi dal 19 gennaio anche in versione deluxe.

“Oronero live” uscirà a poco più di un anno di distanza da “Oronero”, il decimo album di inediti di Giorgia, e oltre ai brani inediti conterrà il meglio di “Oronero Tour”.

Dal 2 marzo Giorgia proporrà “Oronero Live”: per la prima volta i esibirà su un palco centrale a 360 gradi, in tre dei più importanti palazzetti del Paese, a Roma, Milano e Padova.