Questa Natale sarà fatta on line ben il 35% della spesa destinata ai regali, per un totale di ben 72 euro a famiglia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Deloitte, dalla quale si evidenzia che non è stata mai raggiunta una percentuale così elevata.

Nonostante venga segnato un record, si tratta comunque di un importo inferiore a quella di molti Paesi Europei: dal 51% della Gran Bretagna al 48% della Germania, dal 44% dell’Olanda al 42% della Polonia. Percentuali di valore di acquisto online più ridotte si rilevano in Spagna (30%), Belgio (27%), Grecia (24% e Portogallo (19%).

Le motivazioni per la spesa on line sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti mentre le perplessità riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato.