E’ disponibile da oggi in pre-order Shield Tv con il solo telecomando al prezzo di 199 euro, nella versione da 16GB, che andrà ad affiancarsi ai modelli già in vendita.

In questa nuova versione, Shield Tv mantiene le stesse performance e funzionalità, tra cui l’accesso ai migliori contenuti 4K Hdr, ampie possibilità d’espansione a livello storage, un ecosistema aperto di app e giochi e possibilità di gestione tramite comandi vocali.

In vendita al prezzo di 199 euro, Shield Tv è una soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un media player per lo streaming, nonché la scelta ideale per tutti coloro che già hanno altri dispositivi Android.

Tutti i film, le serie televisive e la musica acquistata su Google Play possono essere disponibili anche in salotto con Shield Tv, insieme a tutti i più famosi servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Video, Infinity TV, YouTube, Spotify, e da pochissimo anche Chili Cinema.

In aggiunta alle tante app già disponibili, infatti, ha fatto la sua comparsa su Shield Tv anche Chili Cinema, servizio di video on demand che offre, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento e senza alcun costo di attivazione, un catalogo di oltre 50mila film e serie Tv, prime visioni, anteprime, gadget esclusivi, biglietti per eventi e molto altro ancora.

I gamer, in ogni caso, non devono preoccuparsi poiché il modello di Shield Tv, che include sia il telecomando sia il controller, così come Shield TV Pro, che mette a disposizione 500 GB di spazio storage, rimarranno in ogni caso sempre disponibili per soddisfare ogni tipo di esigenza.