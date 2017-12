3 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Saranno 7,32 milioni gli italiani in viaggio per il ponte dell’8 dicembre, in crescita del 6,1% rispetto allo scorso anno. I vacanzieri trascorreranno circa 3,2 notti fuori casa con una spesa per ogni membro della famiglia (comprensiva di trasporto, vitto, alloggio e divertimenti) che cresce dai 294 euro del 2016 ai 340 euro dell’anno in corso. Il giro di affari previsto corrisponde a circa 2,5 miliardi di euro (2 miliardi nel 2016).

E’ quanto prevede un’indagine svolta dalla Federalberghi con il supporto dell’Istituto ACS Marketing Solutions.

Per coloro che resteranno in Italia, in testa alla classifica tengono le località d’arte, seguite dalla montagna, dalle località di mare, di lago e dalle zone termali. Chi andrà all’estero invece, sceglierà come destinazione le grandi capitali, europee ed extraeuropee, e le località montane d’oltralpe.

Quanto alla scelta della struttura ricettiva, il 25,2% preferirà l’albergo, registrando un incremento dell’8,2% rispetto allo scorso anno.

In merito alla modalità di scelta della vacanza, è sempre più consolidato l’uso dei social media e della rete ed è in aumento il numero delle persone che pianificano il viaggio.

“Il fatto che la festività dell’8 dicembre cada nella giornata di venerdì – afferma Bocca – costituisce un incentivo alla vacanza. Va inoltre detto che il movimento che ruota attorno alla festività dell’Immacolata è un elemento di valutazione importante per immaginare l’andamento del prossimo Natale: ad oggi tutto fa pensare che la buona performance si manterrà anche per la fine dell’anno”.