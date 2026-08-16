Ravello. Culture Sonore, quarta edizione dedicata al tema “Sorgenti”

Giunge alla quarta edizione il progetto “Culture Sonore”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Ravello e il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre.

Da domani 17 agosto al 27 settembre, la Città della Musica ospiterà laboratori, concerti, proiezioni, attività per le scuole e performance, attraverso un articolato programma disponibile sul sito www.culturesonore.it/edizione2026

“Sorgenti” è il tema scelto per l’edizione 2026 dal comitato promotore costituito dal sindaco, Paolo Vuilleumier, da Maddalena Pennacchia, dell’Università Roma Tre e Luigi Mansi, rispettivamente responsabile e coordinatore del progetto, da Giorgio de Marchis, dell’Università Roma Tre, e da Pasquale Mirra e Lorenzo Apicella, direttori artistici del programma musicale. Anche quest’anno “Culture Sonore” si avvale di due collaborazioni importanti: l’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana diretto da Pierfrancesco Cantarella e l’Art Center di Franco Fortunato.

Ad aprire il calendario, lunedì 17 agosto, alle ore 21.30, il concerto del gruppo musicale Assurd, costituto da Lorella Monti, Cristina Vetrone, Chiara Carnevale e Fulvio Di Nocera.

Martedì 25 agosto, alle ore 21, in piazza Fontana, la musica e le performance diffuse di Vincenzo Romano, noto come Il Cantore Pellegrino, mentre l’11 settembre, alle ore 19, presso l’Art Center in piazzetta Gradillo, si terranno gli incontri di cultura audio-visiva, dal titolo “Immagini e suoni di 100 anni fa”, a cura dell’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana.

Si prosegue dal 21 al 24 settembre, con le attività con le scuole superiori. Un percorso per lo sviluppo dell’ascolto attivo, delle competenze linguistico-letterarie-musicali e delle LifeComp.

Il 22 settembre, alle ore 18, nei Giardini del Monsignore, ci sarà l’incontro dal titolo “Sorgenti della scrittura: E. M Forster e la Storia di un panico”, con

Maddalena Pennacchia in conversazione con Maria Luisa De Rinaldis, dell’Università del Salento.

Il 24 settembre, alle ore 10.30, presso l’Art Center di piazzetta Gradillo, musica e performance della contrabbassista e composistrice Silvia Bolognesi, mentre alle ore 19, nella Chiesa dell’Annunziata, l’omaggio a Pasquale Palumbo, con il concerto “Torno a Sud”, con Lorenzo Apicella al pianoforte e Marco Zurzolo ai sassofoni.

L’indomani, alle ore 18, ai Giardini del Monsignore, il concerto del duo RedNilo composto dal musicista marocchino Reda Zine (guembri, chitarra e voce) e il percussionista italiano Danilo Mineo (percussioni e voce).

Gran finale il 27 settembre, con una intera giornata che avrà inizio alle ore 11 in piazza Duomo, con un laboratorio per bambini a cura dell’associazione Are Ere Ire, per continuare alle 17.30 all’Art Center di piazzetta Gradillo, con l’inaugurazione della mostra “Profumo di limone. L’iconografia commerciale degli anni ’20 della Costa d’Amalfi” a cura di Franco Fortunato e per finire, alle ore 19, sempre all’Art Center, con il concerto in solo dell’eclettico chitarrista Antonio Onorato.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Info e aggiornamenti sul sito www.culturesonore.it e sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento.

Ufficio Stampa Ago Press

Contatti Luigi D’Alise

Tel ‪0812137364 – 3351851384

Mail ufficiostampa@agopress.it

Web www.agopress.it

Fb www.facebook.com/agopressit

Tw www.twitter.com/agopressit

Is www.instagram.com/agopressit

Lk www.linkedin.com/company/agopressit

L'articolo Ravello. Culture Sonore, quarta edizione dedicata al tema “Sorgenti” proviene da Ago Press.

Continua a leggere