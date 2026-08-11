Ravello. “Le lune di agosto”, cinque sere di musica in piazza

Prenderà il via giovedì 13 agosto, la rassegna “Le lune di agosto”, promossa dal Comune di Ravello. Protagonista la musica, con serate programmate in piazza Duomo e in piazza Fontana Moresca.

Ad aprire il cartellone sarà “Strangers in the night”, alle ore 21.30 in piazza Duomo. Sul palco, Marco Rovezzi con il suo live show Mente e Cuore, accompagnato dalla tromba di Paolo Gravina. Una proposta che spazia da Mina, passando per i Måneskin e finendo con brani classici napoletani.

Lunedì 17 agosto, in piazza Duomo, alle ore ore 21.30, nell’ambito della quarta edizione di Culture Sonore, protagonista sarà Assurd, un progetto musicale che dal 1993 porta per le strade e sui palchi di tutto il mondo le tradizioni folk del Sud Italia.

Stessa location e stesso orario, venerdì 21 agosto, per dare vista all’edizione 2026 di Ravello Habituè, un appuntamento dedicato a chi, negli anni, ha scelto la perla della costiera amalfitana per trascorrere brevi o lunghi periodi di vacanza. Ad animare la serata, Vinyl Dj Set con una selezione musicale di musica italiana degli anni ’70, ’80 e ’90.

Spazio, domenica 23 agosto, ancora in piazza Duomo alle 21.30, con un nuovo appuntamento con “Strangers in the night”, che verrà animare la serata la Casanova Swing Band, uno spettacolo che spazia dagli standard americani più celebri al repertorio funk, passando per la bossanova fino ad omaggiare alcuni cantautori italiani e napoletani con arrangiamenti originali.

Chiusura, il 25 agosto alle ore 21, con Vincenzo Romano, ospite di Culture Sonore e conosciuto come il “Cantore pellegrino delle tradizioni”, per il suo impegno a tramandare attraverso corsi per appassionati, stage formativi ed eventi culturali le discipline del canto della musica e della danza popolare campana.

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