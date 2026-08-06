Ravello. L’eredità di Aldo Moro al “Ravello Book. Storie di libri”

Domenica 9 agosto, alle ore 19, ai Giardini del Monsignore, “Ravello Book. Storie di libri” ospita Tino Iannuzzi e Alberto Losacco con il libro “Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità” edizioni Baldini+Castoldi, dedicato ad una figura centrale della storia repubblicana, che attraversò da protagonista le grandi stagioni politiche italiane: costituente rigoroso e determinante, cattolico democratico, leader della DC, meridionalista lucido e statista di respiro internazionale.

In dialogo con gli autori, il presidente dell’associazione culturale “Ravello Nostra”, Paolo Imperato.

Al termine della presentazione del libro, il pubblico potrà assistere al concerto di Roberto Ruocco, dal titolo “Un cantastorie in frac”, che interpreterà i più grandi successi di Domenico Modugno e sarà offerta una degustazione di prodotti tipici e vini.

L’edizione 2026 di Ravello Book segna il quarto anno di vita della rassegna voluta dal sindaco Paolo Vuilleumier, diretta dal giornalista Luigi D’Alise, con il coordinamento del consigliere delegato alla Cultura Luigi Mansi e la collaborazione del giornalista Emiliano Amato. A patrocinare l’iniziativa, ospitata ai Giardini del Monsignore, ed inserita nel cartellone di appuntamenti Le Notti del Vino, il festival estivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, è l’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

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