Ravello. Rifiuti abbandonati, parte il servizio di monitoraggio ambientale

Telecamere, dotate di sistemi di intelligenza artificiale, istallate in vari punti del territorio comunale, per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Parte a Ravello il servizio di monitoraggio ambientale disposto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, con l’ausilio del comando unico di polizia locale Tramonti Ravello, agli ordini del comandante Moreno Salsano, per arginare un fenomeno che ha impatti negativi sul decoro urbano, sulla tutela ambientale, sulla salute pubblica e sull’immagine turistica di una località di fama internazionale come la Città della Musica.

In queste ore, tecnici specializzati sono al lavoro per installare i dispositivi mobili di videosorveglianza di ultima generazione, che opereranno nel pieno rispetto della privacy.

Il sistema è dotato di algoritmi per il riconoscimento di persone, veicoli e comportamenti anomali e consentirà l’individuazione dei trasgressori che, a seconda della fattispecie, incorreranno in elevate sanzioni amministrative o deferiti all’autorità giudiziaria.

“L’obiettivo prefissato è quello di tutelare maggiormente l’immagine e la bellezza della città di Ravello, mediante la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti attraverso un presidio costante e non invasivo – spiega il sindaco Vuilleumier – Invitiamo tutti a collaborare attivamente per mantenere la città decorosa, ricordando che l’abbandono dei rifiuti costituisce un illecito grave. L’attivazione di questo servizio rappresenta un passo decisivo per la tutela del nostro territorio. Si confida soprattutto nella consueta collaborazione della cittadinanza e degli operatori economici, affinché insieme si possa garantire una città più pulita, sicura e rispettosa delle regole”.

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