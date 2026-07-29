Ravello. Tonia Cardinale ospite a “Ravello Book. Storie di libri”

Domani 30 luglio, alle ore 19, ai Giardini del Monsignore, “Ravello Book. Storie di Libri” ospita Tonia Cardinale con “Le pure stelle” edito da Iod edizioni.

In dialogo con Isaia Sales e Pina De Luca, l’autrice disegna un memoir denso, letterario, in cui la scrittura diventa atto terapeutico e gesto d’amore verso se stessi e le proprie origini.

L’edizione 2026 di Ravello Book segna il quarto anno di vita della rassegna voluta dal sindaco Paolo Vuilleumier, diretta dal giornalista Luigi D’Alise, con il coordinamento del consigliere delegato alla Cultura Luigi Mansi e la collaborazione del giornalista Emiliano Amato. A patrocinare l’iniziativa, ospitata ai Giardini del Monsignore, ed inserita nel cartellone di appuntamenti Le Notti del Vino, il festival estivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino, è l’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

Al termine della presentazione del libro sarà offerta una degustazione di prodotti tipici e vini.

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