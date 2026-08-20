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Ravello. Torna “Ravello Habituè”, la festa per chi ama la Città della Musica

a cura di agopress

Una festa per chi ama e ha nel cuore la Città della Musica.
Giunge alla sua seconda edizione “Ravello Habituè”, in programma domani 21 agosto, a partire dalle ore 21.30, in piazza Duomo: un appuntamento dedicato a chi, negli anni, ha scelto la celebre località della costiera amalfitana, per trascorrere periodi di vacanza.
“Un evento pensato per ringraziare i visitatori più affezionati di Ravello – spiega il sindaco, Paolo Vuilleumier – Vogliamo tributare il nostro omaggio a chi torna ogni anno in città, eleggendola a luogo del cuore ed aiutandoci a mantenerne viva l’identità e l’autenticità”.

Ad animare la serata, sarà il dj set a cura dei dj Eddie J Warner e Filippo di Costanzo e del vocalist Maurizio Di Pino, con il format “45 giri italiani” che vedrà protagonisti grandi classici della musica italiana degli anni ’70, ’80 e ’90.
L’iniziativa è promossa ed organizzata dal Comune di Ravello nell’ambito del cartellone “Estate a Ravello tra musica e parole”.

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