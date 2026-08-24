Ravello. Vincenzo Romano, “Il Cantore Pellegrino”, ospite di “Culture Sonore”

Domani 25 agosto, alle ore 21, in piazza Fontana Moresca, secondo appuntamento con la rassegna “Culture Sonore”, promossa dal Comune di Ravello e dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre.

Protagonisti saranno le performance diffuse di Vincenzo Romano, noto come Il Cantore Pellegrino. Un viaggio tra canto, teatro e musica che racconta l’anima del Sud Italia. Tradizione popolare, ricerca musicale e narrazione, si intrecciano e danno vita ad uno spettacolo intenso e coinvolgente.

L’iniziativa sarà preceduta dalle celebrazioni religiose in onore della Madonna dell’Avvocata, organizzate in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria del Lacco e l’associazione Zeus, che prederanno il via alle ore 18.15 per proseguire alle ore 19 con la processione e la Santa Messa in piazza Fontana Moresca.

“Sorgenti” è il tema scelto per l’edizione 2026 dal comitato promotore costituito dal sindaco, Paolo Vuilleumier, da Maddalena Pennacchia, dell’Università Roma Tre e Luigi Mansi, rispettivamente responsabile e coordinatore del progetto, da Giorgio de Marchis, dell’Università Roma Tre, e da Pasquale Mirra e Lorenzo Apicella, direttori artistici del programma musicale. Anche quest’anno “Culture Sonore” si avvale di due collaborazioni importanti: l’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana diretto da Pierfrancesco Cantarella e l’Art Center di Franco Fortunato.

Il programma completo è disponibile al link www.culturesonore.it/edizione2026

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