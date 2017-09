3 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr



Il 48 per cento degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado italiane, non ha accesso alla mensa scolastica, privando quasi la metà della popolazione scolastica di avvalersi di un importante strumento di educazione alimentare e di inclusione.

A rilevarlo è il rapporto “(Non) Tutti a Mensa 2017”, dell’associazione Save the Children.

La possibilità di avere accesso alla mensa scolastica contribuisce a garantire il pieno godimento del diritto allo studio, del diritto alla salute e del diritto alla non discriminazione. Un aspetto prodromico e fondamentale è la presenza della mensa stessa.

Il quadro che emerge è però allarmante: in 8 regioni italiane oltre il 50% degli alunni, più di 1 bambino su 2, non ha la possibilità di accedere al servizio mensa. La forbice tra Nord e Sud continua a essere ampia, con cinque regioni del Meridione che registrano il numero più alto di alunni che non usufruiscono della refezione scolastica: Sicilia (80%), Puglia (73%), Molise (69%), Campania (65%) e Calabria (63%).

“Anche quest’anno i dati confermano che l’offerta del servizio di refezione e del tempo pieno ha un valore essenziale in azioni come il contrasto all’abbandono scolastico” commenta Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia Europa di Save the Children. “La mensa, oltre a svolgere una funzione cruciale nell’educazione alimentare, rappresenta non solo un mezzo di inclusione e socializzazione fondamentale, ma anche uno strumento per combattere dispersione e indigenza. Non dimentichiamo che in Italia la povertà minorile è in costante aumento: è un dovere investire sul servizio di mensa scolastica, garantendo un pasto proteico al giorno a quel 5,7% di bambini che non ha altro modo di consumarlo”.