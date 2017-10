0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Con 205 voti favorevoli e 2 astenuti, il Senato ha approvato oggi, in via definitiva, il disegno di legge sulle misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, con disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici.

“L’approvazione della legge Realacci sui piccoli Comuni è un’ottima notizia. Si tratta di un provvedimento fortemente sostenuto dal Governo che prevede misure concrete per lo sviluppo economico e la crescita dei piccoli comuni in chiave sostenibile e per contrastarne lo spopolamento – ha detto i Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini – La legge viene approvata nell’Anno dei Borghi a conferma della completa sintonia tra le scelte del Governo e le volontà del Parlamento che su un tema così strategico si è unito al di là delle appartenenze e politiche. È un fatto molto importante che dimostra che questa legge rappresenta una grande opportunità per il rilancio e lo sviluppo dei piccoli comuni, dei borghi e di interi territori che rappresentano il cuore e l’anima della nostra identità”.