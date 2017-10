2 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

In risposta agli episodi di antisemitismo accaduti domenica scorsa, in tutte le partite della decima giornata di Serie A, nell’ambito della campagna di diffusione del libro #ioleggoperché che si svolge fino a domenica 29 ottobre per donare libri alle biblioteche scolastiche, l’arbitro e i capitani scenderanno in campo con i libri “Il Diario di Anna Frank” e “Se questo è un uomo” di Primo Levi, omaggiandoli poi ai bambini entrati con loro in campo.

Una decisione, assunta dalla Lega di Serie A, per “condonnare con fermezza qualsiasi forma di razzismo o episodio di intolleranza negli stadi italiani”. “E’ triste dover rimarcare ancora la stupidità di sparute minoranze di pseudo-tifosi che offuscano e danneggiano l’immagine di tutto il calcio italiano – spiega in una nota – vanificando gli sforzi e la passione di chi gestisce le nostre società. Gli episodi di antisemitismo sono la prova che ancora c’è molto da fare, e che la lotta alle discriminazioni va continuamente alimentata”.