Sorrento. Adottato il Piano Attuativo del Demanio Marittimo

La giunta municipale di Sorrento ha adottato nel corso dell’ultima seduta il Pad, il Piano Attuativo del Demanio Marittimo.

Nel documento, viene evidenziato l’obiettivo di coniugare la tutela del demanio marittimo, la valorizzazione turistico-ricreativa della fascia costiera e la garanzia di fruizione pubblica del mare, nel rispetto degli indirizzi formulati dell’amministrazione comunale e delle peculiarità morfologiche e paesaggistiche del territorio di Sorrento.

Tra gli indirizzi operativi per la pianificazione e la successiva gestione delle aree individuati nel Pad, si segnalano quelli relativi alle aree demaniali accessibili solo tramite strutture turistico-ricettive e attraversamenti di proprietà privata e la destinazione a spiaggia libera attrezzata per le aree demaniali in località Solara, Pignatella e Riviera Massa.

Il documento disciplina inoltre le aree impegnate con scogliere e tavolati accessibili da area pubblica, gli arenili sabbiosi confinanti con proprietà pubblica – tutti da destinare a spiagge libere attrezzate – e gli spazi demaniali marittimi non specificatamente destinati alla balneazione, con particolare riferimento agli ambiti di Marina Piccola e Marina Grande, e il collegamento tra gli ambiti costieri, con soluzioni volte a favorire la continuità della fruizione pubblica lungo il litorale.

La proposta di Pad sarà sottoposta ad un processo partecipativo che vedrà coinvolti cittadini, associazioni di categoria, ambientaliste, professionali e del terzo settore, che avranno a disposizione sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni.

Per volontà dell’amministrazione comunale, sarà convocato a breve un incontro pubblico, presso il Palazzo Municipale, al quale prenderanno parte il sindaco Corrado Fattorusso, l’assessore al Demanio, Ivan Gargiulo, la dirigente del III dipartimento, Genoveffa Acampora ed il tecnico progettista, Aniello de Martino.

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