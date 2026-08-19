Sorrento. Cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco Antonino Cuomo

Il sindaco Corrado Fattorusso e l’intera amministrazione comunale esprimono il più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Antonino Cuomo, già sindaco di Sorrento.

“La nostra città perde una figura di straordinario spessore umano, civile e culturale – dichiara il sindaco Fattorusso – Ha servito la comunità con lucida visione e profondo senso delle istituzioni. La sua passione per la storia locale, testimoniata da una vasta e pregevole produzione bibliografica, ha permesso di custodire e valorizzare l’identità e la memoria della nostra terra per le future generazioni. Ci stringiamo con affetto e vicinanza alla famiglia, ed in particolare al figlio Giuseppe, che ha ricoperto la carica di sindaco di questa città, in questo momento di grande dolore, ricordando con gratitudine l’impronta indelebile che Nino Cuomo ha lasciato nella storia della nostra amata Sorrento”.

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