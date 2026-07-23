Sorrento. Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento

Sabato 25 luglio, alle ore 9.30, presso la spiaggia di San Francesco, a Sorrento, si terrà un incontro informativo in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento.

L’iniziativa, aperta al pubblico, sarà introdotta dai saluti del sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, dell’assessore alla Risorsa Mare Vincenzo Ercolano e del comandante della Capitaneria di Porto di Sorrento, Maurizio Bellotti, con la partecipazione degli istruttori BLSD e PBLSD Carmela Argiuolo, Salvatore Palumbo, Pietro Vitale e Vincenzo Martini.

Inserito nell’ambito degli appuntamenti della Bandiera Blu, l’incontro celebra La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dalle Nazioni Unite, con il coordinamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

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