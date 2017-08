0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Prosegue, fino al 31 agosto, la rassegna La luce dei luoghi, gli appuntamenti con Sorrento Incontra, il contenitore di eventi che trasforma Sorrento in palcoscenico dove le bellezze paesaggistiche, storiche e naturalistiche si fonderanno con le arti performative. Location, alcuni dei più suggestivi luoghi della città come il chiostro di San Francesco, villa Fiorentino ed il parco Ibsen.

Dopo l’esibizione di Maldestro, dell’Orchestra da camera Fukuoka Sinfonietta, dell’Orchestra I flauti di Toscanini insieme a Pietro Cernuto, dei fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo, e del Five Quartet Trio il 19 agosto, al chiostro di San Francesco, ore 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti sarà la volta di Roberto Cacciapaglia che presenterà il suo progetto per elettronica e pianoforte, viaggio antologico nelle sue composizioni. Il grande compositore e pianista di fama internazionale integra nella sua musica la tradizione classica unita alla sperimentazione elettronica. Noto per essere entrato nelle case degli italiani con le musiche di famosissimi spot televisivi e per essere stato il producer di icone musicali quali Gianna Nannini, Alice e Giuni Russo, vede tra le sue opere più famose Tree of life composta per il Light Show del EXPO 2015.

Il 25 agosto sempre al chiostro di San Francesco, alle ore 21, ad ingresso libero, sarà il momento di una produzione originale di Sorrento Incontra, rappresentata in prima assoluta: Danze dal Mare 3.0. Lo spettacolo che vede le coreografie di Mvula Sungni, le musiche originali di Mauro Palmas ed una regia a quattro mani dello stesso coreografo e di Antonino Giammarino. Il cast di fama internazionale vedrà l’etoile Emanuela Bianchini danzare in coppia con il primo ballerino dell’Opera di Amburgo Amilcar Moret Gonzalez, noto volto televisivo di Amici, accompagnati dai solisti della MS Physical Dance, mentre per la parte musicale vede una delle più belle ed importanti voci del mediterraneo, Elena Ledda accompagnata da Mauro Palmas alla mandola, mandoloncello e liuto cantabile, da Silvano Lobina al Basso e da Massimo Tiburzi alle chitarre ed all’elettronica. La voce narrante sarà l’attore sorrentino Nino Lauro.

Il festival si concluderà il 31 agosto con il concerto di Mattew Lee, straordinario performer funambolico pianista e cantante, con il suo Rock’n’roll ha tenuto concerti in Italia, in tutta Europa e in America. La stampa internazionale l’ha definito “the genius of rock’n’roll”.

Sorrento Incontra, organizzato dal Crdl, Centro Regionale della Danza del Lazio, e sostenuto dal Comune di Sorrento, si avvale dalla scorsa edizione la direzione artistica generale del regista e coreografo Mvula Sungani che come primo step ha voluto creare un format unico per tutte le iniziative programmate dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, nell’ambito della programmazione promossa dall’assessorato agli Eventi, retto da Mario Gargiulo, e coordinata dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino.

La luce dei luoghi, dedicata alla contemporaneità ed alla multidisciplinarietà è stata preceduta nell’estate sorrentina dal Lemon Jazz Festival e da Sorrento Classica.