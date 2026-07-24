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Sorrento. Incontro pubblico sulla “Carta di Amalfi”

a cura di agopress

Lunedì 27 luglio, alle ore 19, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Carta di Amalfi. Un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti”, patrocinato dal Comune di Sorrento e dall’Anci Campania.
L’iniziativa pone al centro il futuro del turismo del territorio, focalizzandosi sul delicato e fondamentale rapporto tra flussi turistici e qualità della vita delle comunità residenti.
Dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, sono previsti gli interventi dei sindaci di Capri, Paolo Falco e di Amalfi, Daniele Milano, anche in qualità di delegato al turismo dell’Anci Campania.
La tavola rotonda, aperta agli amministratori locali, alle associazioni e agli operatori, e moderata dalla giornalista Serena Pane, sarà l’occasione per presentare ed approfondire la “Carta di Amalfi”, il documento programmatico nato per promuovere un modello di turismo sostenibile, responsabile e integrato.

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