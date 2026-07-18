Sorrento. Paolo Maddalena presenta “La paura dei pipistrelli”

Lunedì 20 luglio, alle ore 20.30, la libreria Tasso, a Sorrento, ospita la presentazione di “La paura dei pipistrelli”, di Paolo Maddalena, edito da Franco Di Mauro Editore. A dialogare sul libro saranno Francesco Pinto e Carlo Maddalena.

Il romanzo segna l’esordio letterario di Maddalena, medico, proprio come uno dei due protagonisti della storia, Filippo Brancati, legato da un lungo rapporto di amicizia con il magistrato Giulio de Marinis.

Al centro, un’indagine su misteriose morti in ospedale, che rappresenta l’occasione per un viaggio nella memoria e nel tempo.

In queste pagine si deposita la vita di un medico con l’umanità dei suoi pazienti e con l’amore per Miriam, una donna completamente diversa da lui, che gli starà vicina per sempre. E il racconto dei suoi desideri e delle sue paure, ma anche di quelle dell’amico che si rivelerà molto più fragile di quello che vuole sembrare.

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