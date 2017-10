1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Aumenta in Italia il numero delle startup innovative. Al 30 settembre 2017 sono sono 7.854, 460 in più rispetto a fine giugno.

Il dato è contenuto nella 13ma edizione del rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane, realizzato da Mise e InfoCamere, in collaborazione con UnionCamere.

Il valore della produzione medio per startup nel 2016 risulta in forte aumento: è ora pari a circa 160mila euro, 45mila euro in più rispetto alla media rilevata nel trimestre precedente (+39,5%).

Va però precisato che quest’ultimo valore si riferiva ai bilanci 2015, e risultava fortemente influenzato dalla progressiva perdita dello status di startup innovativa da parte di un numero consistente di imprese ormai “mature”.

Il segnale più significativo del rafforzamento dimensionale delle startup innovative è dato dal valore aggregato della produzione, che al 30 settembre sfonda il tetto dei 700 milioni di euro: un dato superiore di ben 312 milioni rispetto ai circa 414 milioni di euro (bilanci 2015) assommati dalle startup iscritte a fine giugno (+75,4%).

Peculiarità delle startup innovative è una spiccata tendenza a investire, che si conferma anche con riferimento all’esercizio di bilancio 2016: il rapporto tra immobilizzazioni e attivo patrimoniale risulta infatti pari al 26,83%, ben 8 volte più elevato rispetto a quello ascrivibile alla media delle altre società di capitali italiane.