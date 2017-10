0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Dal prossimo primo ottobre per la famiglia tipo la bolletta dell’elettricità registrerà una diminuzione del -0,7%, mentre il gas un incremento del +2,8% influenzato soprattutto dall’atteso aumento delle quotazioni per il maggior consumo nella stagione autunnale. È quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il quarto trimestre 2017.

In particolare, spiega l’Authority, il calo dell’elettricità, pur in presenza di prezzi all’ingrosso previsti in moderato aumento, è sostanzialmente legato alla forte riduzione dei costi di dispacciamento, cioè dei costi sostenuti dal gestore della rete (Terna) per mantenere in equilibrio e in sicurezza il sistema elettrico.

Per il gas invece la prossima stagione autunnale, con consumi e quotazioni in aumento a livello europeo, implica, come atteso, l’aumento dei prezzi anche nei mercati all’ingrosso italiani.