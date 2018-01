0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il flusso dei clienti, nel 2016, è di circa 403 milioni di presenze, in aumento del 2,6% rispetto al 2015, con una permanenza media di 3,45 notti. L’andamento dei flussi turistici negli esercizi alberghieri ed extralberghieri è positivo, sia per la componente residente sia per quella non residente. Nell’ambito dei paesi dell’Ue, l’Italia è in terza posizione per numero di presenze totali negli esercizi ricettivi, con un’incidenza di presenze straniere superiore alla media europea (49,5% contro 45,5%). E’ quanto rileva l’Annuario statistico italiano edizione 2017

La domanda turistica italiana è costituita, nel 2016, da circa 66 milioni di viaggi e 356 milioni di pernottamenti, in Italia e all’estero. Rispetto al 2015, i viaggi crescono del 13,7%, trainati soprattutto dalle vacanze brevi (1-3 notti); la durata media si riduce lievemente a 5,4 notti.

Nel 2016, i viaggi di vacanza sono quasi nove volte più dei viaggi di lavoro, con quote simili tra vacanze brevi (1-3 notti) e vacanze lunghe (4 o più notti). Queste ultime sono concentrate nel trimestre estivo (63%). Complessivamente i residenti in Italia viaggiano molto meno rispetto ai concittadini europei (in media 0,8 vacanze all’anno ciascuno rispetto alle 2,4 degli europei).