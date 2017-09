0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Brutta notizia per i fan di “Una mamma per amica”. Gli autori Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino hanno concluso un accordo pluriennale con gli Amazon Studios. Difficile, quindi, che possano dedicarsi alla scrittura di nuove puntate della serie tv prodotta dalla rivale Netflix.

Per Amazon, Sherman-Palladino e Palladino creeranno progetti televisivi che si andranno ad aggiungere alle ancora inedite due stagioni della serie Amazon Original The Marvelous Mrs. Maisel, che debutterà questo autunno su Prime Video.

The Marvelous Mrs. Maisel, scritto e diretto da Sherman-Palladino, e con produttori esecutivi la stessa Sherman-Palladino e Palladino, vede Rachel Brosnahan (House of Cards) nei panni di Miriam “Midge” Maisel, una donna newyorkese del 1958 che ha la vita che ha sempre voluto, il marito perfetto, due bambini e un elegante appartamente nell’Upper West Side, perfetto per organizzare le cene per lo Yom Kippur. Ma la sua vita perfetta prende una direzione inaspettata e Midge scopre di avere un talento nascosto, cosa che cambierà la sua vita per sempre.

Troviamo nella serie anche Michael Zegen (Boardwalk Empire) nei panni del marito di Midge, Joel Maisel, Alex Borstein (Family Guy) nei panni di Susie Myerson, vincitore di un Golden Globe e di tre Emmy Award, Tony Shalhoub (Monk) nei panni del padre di Midge, Abe Weissman, e Marin Hinkle (Two and a Half Men) nei panni della madre di Midge, Rose Weissman.