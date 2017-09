0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

L’Unesda, l’industria europea dei soft drinks, ha deciso di non vendere più volontariamente bibite zuccherate nelle scuole secondarie dell’Ue. Via, dunque, dai distributori automatici, lattine di Coca-Cola, Fanta, Liptons, Oasis, Orangina, Pesi, Schweppes e Sprite. Sostituite con aranciate, cola e altre bibite senza zucchero.

“Una buona notizia per l’inizio delle scuole in un Paese come l’Italia dove il 20% dei genitori dichiara che i figli non consumano quotidianamente frutta e verdura, mentre il 36% consuma ogni giorno bevande zuccherate – commenta la Coldiretti – Una svolta necessaria che va sostenuta ed estesa a livello nazionale dove piuà di un bambino su cinque (21,3%) è in eccesso di peso e quasi uno su dieci (9,3%) che è addirittura obeso”.