Dopo un lavoro durato 4 anni, “Assassin’s Creed Origins”, il decimo capitolo della saga che ha venduto 110 milioni di copie nel mondo, è disponibile da domani, venerdì 27 ottobre, per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Windows PC e tutti i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, quando quest’ultima sarà disponibile al lancio il 7 novembre.

Il gioco, creato da Ubisoft, ha richiesto un attento lavoro di ricostruzione storica portato avanti da un team internazionale di egittologi che ha lavorato alla riproduzione fedele dello scenario e all’esplorazione dei misteri dell’Egitto: come Maxime Durand, giovane laureato in Storia, che ha guidato la riproduzione dei fatti e degli ambienti, Evelyne Ferron, professoressa di Storia Antica presso l’Università di Sherbrooke e il College Mérici a Quebec, e Perrine Poiron, professoressa alla Sorbona di Parigi, specializzata nella lingua egiziana.

Assassin’s Creed raccoglie più di 10 milioni di fan nei cinque continenti ed è arrivato persino ad Hollywood, dove nel 2016 il regista Justin Kurzel ha girato un film con protagonisti gli attori Michael Fassbender e Marion Cotillard.

Il prezzo al pubblico di Assassin’s Creed Origins è di 69,90 euro per PlayStation 4 Pro, PlayStation e tutti i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, e 59,90 euro per la versione Windows PC.