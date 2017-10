2 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

WhatsApp ha annunciato una nuova funzione che permetterà ai suoi utenti di fare sapere ad amici e familiari dove si trovano.

Si potrà condividere la posizione attuale, attraverso l’app di messaggistica istantanea: utile se si vuole incontrare un gruppo di amici, avvisare i familiari che si è al sicuro o far sapere tra quanto tempo sarà raggiunta una particolare destinazione.

Questa funzione, assicura WhatsApp, sarà crittografata end-to-end e permetterà di controllare con chi si condivide la posizione e per quanto tempo. Si potrà infatti decidere di interrompere la condivisione in qualsiasi momento o semplicemente attendere che il tempo impostato scada.

Per usare questa funzione, si dovrà aprire una chat con la persona o il gruppo con cui si desidera condividere la posizione attuale e toccare l’icona per gli allegati. Alla voce “Posizione” apparirà una nuova opzione: “Condividi posizione attuale”.

Se più di una persona condividerà la propria posizione attuale all’interno di un gruppo, tutte le posizioni saranno visibili sulla stessa mappa.

La funzione posizione attuale sarà disponibile sia su Android che su iPhone e verrà rilasciata all’interno dell’applicazione nelle prossime settimane.