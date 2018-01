0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Esce oggi nelle sale “Il Vegetale”, primo film con Fabio Rovazzi nel ruolo di protagonista. La pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, regista dei più grandi successi di Checco Zalone, ed è prodotta da Walt Disney Company Italia, segna il debutto del popolarissimo youtuber sul grande schermo.

Di certo un bel salto in avanti per il re dei tormentoni che, dopo aver preso parte a diversi siparietti nei suoi video, cercherà di dare il meglio di sé sul grande schermo. La trama ruota attorno a Fabio, un giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro e lotta tutti i giorni con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa. «Vegetale», lo chiamano a mo’ di sfottò. Almeno fin quando un evento inatteso cambierà improvvisamente le loro vite.

Fabio Piccolrovazzi, chiamato Rovazzi è un neolaureato milanese di origine contadina in cerca di lavoro, figlio di un ricco e avido proprietario di una ditta Luca Piccolrovazzi che non aiuta il figlio a trovare un lavoro definendolo un incapace vegetale, il vegetale. Così Rovazzi prova tutti i mestieri possibili: il pubblicitario, l’operaio, il contadino. Dopo tutti i fallimenti la ragazza lo lascia andando a Londra a fare la cameriera in un ristorante, così Rovazzi, dopo tante sofferenze si impegna nel mondo della musica, sperando di trovare finalmente un mestiere.

(Foto Alfonso Romano/Ago Press)