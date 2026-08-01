Sorrento. Cerimonia della Bandiera Blu

Si è conclusa, presso la villa comunale Salve D’Esposito, la cerimonia della Bandiera Blu, con la consegna dei vessilli ai rappresentati dei lidi balneari.

L’iniziativa, presieduta dal sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, si è svolta alla presenza dell’assessore all’Ambiente e alla Risorsa Mare, Vincenzo Ercolano e dei vertici locali delle forze dell’ordine e dei rappresentanti di associazioni di categoria ed ambientaliste.

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In apertura della cerimonia, i militari della Capitaneria di Porto hanno provveduto ad issare la Bandiera Blu sul pennone in villa comunale.

“La sfida della sostenibilità non si vince in un giorno, né con un singolo riconoscimento – ha dichiarato il sindaco Fattorusso – La Bandiera Blu è una certificazione dell’eccellenza delle nostre acque, della qualità dei nostri servizi e della sicurezza dei nostri litorali. Tuttavia, non è un traguardo, ma un punto di partenza che ci investe di una responsabilità ancora più grande. La difesa e la tutela attiva della nostra risorsa più preziosa, il mare, cuore pulsante della nostra economia, della nostra cultura e della nostra identità”.

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