Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. Foto Alfonso Romano / Ago Press Maurizio De Giovanni, Giuseppe Cuomo e Francesco Pinto. Foto Alfonso Romano / Ago Press Foto Alfonso Romano. Ago Press Foto Alfonso Romano / Ago Press Maria Teresa De Angelis e Maurizio De Giovanni. Foto Alfonso Romano / Ago Press Maurizio De Giovanni. Foto Alfonso Romano / Ago Press

Si intitola “Souvernir per i bastardi di Pizzofalcone” l’ultima fatica letteraria di Maurizio De Giovanni. Il libro è stato presentato venerdì, a Sorrento, presso la casa comunale, alla presenza del sindaco della città costiera, Giuseppe Cuomo, dell’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis, e del direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli Francesco Pinto.

Le pagine del nuovo giallo, edito da Einaudi, sono ambientate tra gli anni Sessanta della dolce vita e i giorni nostri, tra Napoli e Sorrento. Una vicenda amara e pervasa di nostalgia che costringerà i poliziotti del commissariato di Pizzofalcone – noti al grande pubblico, anche grazie alla serie televisiva tratta dai romanzi di De Giovanni – ad indagare in trasferta nello spazio e nel tempo su un delitto.

Sullo sfondo, la cittadina del golfo di Napoli, vestita fuori stagione da un fascino malinconico: i “Bastardi” si convincono che la chiave del mistero sia da ricercare in fatti accaduti molti anni prima proprio in quel luogo magico.

Al di là degli aspetti criminali, la soluzione del caso farà emergere una storia intensa, struggente, dai risvolti imprevisti che coinvolgerà i protagonisti sul piano personale più ancora che su quello professionale.

Foto Alfonso Romano / Ago Press