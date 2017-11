0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Monica Bellucci è stata insignita del premio alla memoria di Virna Lisi, già in passato assegnato a Margherita Buy e Paola Cortellesi. La cerimonia di consegna della terza edizione del Premio Virna Lisi è svolta presso sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, a Roma.

Oltre a esser stata protagonista di numerose e celebri produzioni italiane, Monica Bellucci ha recitato in film come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l’incantevole strega di Terry Gilliam e Spectre di Sam Mendes.

Sul palco a consegnare il premio Giuseppe Tornatore, il regista che le ha dato fama internazionale con Malèna, Corrado Pesci, figlio di Virna Lisi, il giornalista Vincenzo Mollica e Piera Detassis presidente della Fondazione Cinema per Roma.

