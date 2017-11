2 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La cucina italiana gode di ottima salute ed è apprezzata sia dai viaggiatori stranieri in visita nel nostro paese sia dagli italiani stessi. È il quadro emerso dallo studio di TripAdvisor volto a fotografare il gradimento nei confronti degli esercizi ristorativi In Italia da parte di clienti nazionali e internazionali.

Non stupisce che il mondo della ristorazione italiana raccolga un generale apprezzamento da parte di tutti viaggiatori, ma è interessante notare una leggera discrepanza tra i punteggi attribuiti dagli italiani rispetto a quelli attribuiti dai viaggiatori internazionali.

Con un punteggio medio delle recensioni pari a 4.02 (su un massimo di 5) gli italiani sono tra i giudici più severi nei confronti della ristorazione italiana, mentre i russi sono tra i maggiori estimatori con un punteggio medio delle recensioni pari a 4.34. A seguire, ucraini, americani, rumeni e israeliani.

Sebbene la classifica delle regioni italiane più apprezzate dei viaggiatori italiani per la loro offerta gastronomica sia differente rispetto a quella basata sui giudizi dei viaggiatori stranieri, su una cosa sono tutti d’accordo: è l’Umbria la regina della cucina italiana. Nella top 5, per gli italiani ci sono anche Basilicata, Toscana, Trentino Alto Adige. Mentre gli stranieri, dopo l’Umbria, apprezzano particolarmente Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige e Abruzzo.

Analizzando i punteggi medi attribuiti dai viaggiatori italiani ai ristoranti di tutto il mondo emerge una netta preferenza nei confronti dei Paesi asiatici. Ben 6 dei 10 Paesi più apprezzati dagli italiani per la loro offerta ristorativa appartengono infatti a questo continente: Cambogia, Giappone, Tailandia, India, Vietnam e Indonesia). Meno rappresentata è l’Europa con solo tre destinazioni: Irlanda, Turchia e Cipro. Completa la Top 10 la Nuova Zelanda.