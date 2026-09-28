Foto Alfonso Romano/Ago Press

Foto Alfonso Romano/Ago Press

Foto Alfonso Romano/Ago Press

Foto Alfonso Romano/Ago Press

1 of 4

Dal 20 al 25 settembre, Napoli ha ospitato uno degli incontri più suggestivi e ricchi di significato per la marineria mondiale.

Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, è approdata nel capoluogo campano in concomitanza con gli eventi legati alle regate preliminari dell’America’s Cup.

Un abbraccio ideale tra due mondi apparentemente opposti, ma accomunati dalla medesima passione: da un lato la tradizione centenaria della nautica a vela, scolpita nel legno e nelle cime del Vespucci, dall’altro l’innovazione spinta e l’ingegneria estrema delle moderne imbarcazioni.

(Foto Alfonso Romano/Ago Press)

L'articolo Nave Amerigo Vespucci a Napoli, preregate dell’America’s Cup proviene da Ago Press.

Guarda le foto su agopress.it