Nave Amerigo Vespucci a Napoli, preregate dell’America’s Cup

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Dal 20 al 25 settembre, Napoli ha ospitato uno degli incontri più suggestivi e ricchi di significato per la marineria mondiale.
Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, è approdata nel capoluogo campano in concomitanza con gli eventi legati alle regate preliminari dell’America’s Cup.
Un abbraccio ideale tra due mondi apparentemente opposti, ma accomunati dalla medesima passione: da un lato la tradizione centenaria della nautica a vela, scolpita nel legno e nelle cime del Vespucci, dall’altro l’innovazione spinta e l’ingegneria estrema delle moderne imbarcazioni.
(Foto Alfonso Romano/Ago Press)
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