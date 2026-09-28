Foto Alfonso Romano/Ago Press

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Il Golfo di Napoli si è confermato uno dei campi di regata più suggestivi e sfidanti al mondo. Dal 24 al 27 settembre, Napoli ha ospitato le preregate dell’America’s Cup.

Ad arricchire lo spettacolo sportivo è stata la straordinaria cornice di pubblico. Con il Race Village allestito sul lungomare, decine di migliaia di appassionati e curiosi hanno affollato la scogliera e la passeggiata.

Oltre alla competizione in mare, il weekend di gare ha lasciato un segno importante sul territorio, coinvolgendo la comunità locale e confermando il ruolo centrale della Campania nel panorama nautico internazionale.

L'articolo Spettacolo nel Golfo: concluse a Napoli le preregate dell’America’s Cup proviene da Ago Press.

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