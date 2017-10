1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Per farsi belle nel 2016 le donne hanno speso mediamente 475 euro contro gli appena 203 degli uomini, cifra che segna comunque un aumento del 6% sulla spesa complessiva rispetto all’anno precedente.

E’ quanto emerge da un’analisi di Uala.it, sito web dedicato al mondo beauty, che ha analizzato i trend dei trattamenti di belleza.

Nei periodi di cambio stagione si spende mediamente il 7% in più rispetto al resto dell’anno. Per prepararsi ai rigori dell’inverno e per riparare ai danni dell’estate, il portale ha stimato che in media si spenderanno 30 euro per i capelli, 60 euro per il viso, 15 euro per mani o piedi e 70 euro per corpo. 175 euro complessivi per salutare belli e in ordine l’arrivo della nuova stagione.

Definitivamente chiusa la stagione del sole e della salsedine, la parola d’ordine è ristrutturare. Per i capelli i trattamenti preferiti sono quelli al collagene e all’argan. Quest’ultimo, in particolare, segna un +17% di richieste rispetto all’anno scorso. Per il viso i preferiti d’autunno sono i trattamenti a base di acido ialuronico e vitamina E che favoriscono la formazione di collagene, soprattutto per ovviare al problema delle labbra screpolate. Per l’idratazione della pelle invece, la fanno da padroni ceramidi, glicerina e c’era d’api. Come per i capelli, anche per il viso il vero protagonista del cambio di stagione è l’argan. L’olio di questa pianta portentosa fa concorrenza ai tradizionali trattamenti a base di oli vegetali, burri di karité e joboba e registra un aumento sia nei servizi che nelle richieste.

Per quanto riguarda il corpo, a ottobre è picco di richieste per scrub e peeling. Nel dettaglio sono molto richiesti quelli agli ultrasuoni (+8% rispetto allo scorso anno) e con acido mandelico (+12%). Tendenza dell’autunno 2017 anche lo scrub corpo con bagno di vapore, oltre a un ritorno di moda dello scrub con i sali rosa dell’Himalaya. Per mani e piedi tra i preferiti degli italiani, oltre ai trattamenti alla paraffina, stanno aumentando le richieste di quelli a base di acido ialuronico, proteine della seta, calendula e iperico.

L’autunno è la stagione della vendemmia, ma come approfittare a pieno dei benefici dell’uva? Si chiama ampeloterapia il trattamento che sfrutta le proprietà di questo frutto per eliminare le tossine, rimuovendo gli eccessi di radicali liberi e proteggendo il corpo dall’arrivo del freddo. Sono le spa più esclusive a offrire questi trattamenti decisamente autunnali. Chi desidera togliersi qualche sfizio e regalarsi una coccola rigenerante prima del grande freddo può provare il bagno alle vinacce. Distesi sulla pietra calda, ci si gode un peeling con i vinaccioli. Oppure l’avvolgimento nel mosto: un impacco che dona alla pelle una sensazione di morbidezza e rinascita. Il costo per queste chicche di stagione varia in base alla città e alla durata del trattamento: in media si parte da 70 euro per quelli di un’ora fino ad arrivare agli oltre 150 euro per quelli di due ore e mezza.