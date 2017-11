0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Nel periodo compreso tra il 6 e il 18 novembre i viaggiatori possono trovare le tariffe più convenienti degli hotel per soggiornare nelle due ultime settimane di dicembre.

E’ quanto emerge dal report “Best time to book” per le vacanze di Natale. Il portale ha analizzato lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi che offrono le tariffe più convenienti per le vacanze in famose destinazioni a livello mondiale.

I viaggiatori che hanno pianificato un soggiorno in hotel in Europa per fine dicembre, possono risparmiare fino al 21% rispetto al prezzo massimo, prenotando tra il 6 e il 18 novembre, per gli hotel in Asia, il risparmio è del 12%, mentre per gli Stati Uniti il risparmio rispetto alle tariffe più care è pari al 18%.

Anche se il costo del biglietto aereo cambia di frequente ed è legato alla destinazione di partenza, i viaggiatori possono risparmiare il 14% volando domenica 24 dicembre rispetto al giorno precedente, sabato 23 dicembre. Analogamente, in occasione del Capodanno, volare domenica 31 dicembre consente di risparmiare il 12-13% rispetto agli altri giorni dell’ultima settimana di dicembre.